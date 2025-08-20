https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860995576.html
Стратегический резерв нефти США за неделю вырос на 223 тысячи баррелей
Стратегический резерв нефти США за неделю вырос на 223 тысячи баррелей
2025-08-20T17:59+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 15 августа, увеличился на 223 тысячи баррелей - до 403,425 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
