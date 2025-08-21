Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната - 21.08.2025
https://1prime.ru/20250821/britaniya-861054288.html
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната - 21.08.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната
Великобритания ввела санкции против известного иранского нефтяного магната и четырех компаний за их якобы причастность к "подрывной деятельности" Тегерана. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:09+0300
2025-08-21T17:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
ЛОНДОН, 21 авг - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против известного иранского нефтяного магната и четырех компаний за их якобы причастность к "подрывной деятельности" Тегерана. В санкционный список вошли Хоссейн Шамхани, который является сыном старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также четыре компании, занятые в судоходном, нефтехимическом и финансовом секторах: Petrochemical Commercial Company (PCC), Admiral Group, Ocean Leonid Investments и Milavous Group. "Великобритания объявляет о введении санкций против пособников Ирана в его попытках подрыва стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. Доходы, получаемые Ираном от международной торговли, позволяют ему осуществлять дестабилизирующую деятельность, включая поддержку марионеток и партнеров по всему региону и создание угроз на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского МИД. По мнению Лондона, некоторые из попавших под санкции компаний действуют от имени Шамхани. В прошлом месяце США также ввели санкции против магната. Санкции подразумевают заморозку активов, находящихся в Великобритании, и запрещают взаимодействие с британскими физическим и юридическими лицами.
17:09 21.08.2025
 
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната

Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната и четырех компаний

ЛОНДОН, 21 авг - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против известного иранского нефтяного магната и четырех компаний за их якобы причастность к "подрывной деятельности" Тегерана.
В санкционный список вошли Хоссейн Шамхани, который является сыном старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также четыре компании, занятые в судоходном, нефтехимическом и финансовом секторах: Petrochemical Commercial Company (PCC), Admiral Group, Ocean Leonid Investments и Milavous Group.
"Великобритания объявляет о введении санкций против пособников Ирана в его попытках подрыва стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. Доходы, получаемые Ираном от международной торговли, позволяют ему осуществлять дестабилизирующую деятельность, включая поддержку марионеток и партнеров по всему региону и создание угроз на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского МИД.
По мнению Лондона, некоторые из попавших под санкции компаний действуют от имени Шамхани. В прошлом месяце США также ввели санкции против магната.
Санкции подразумевают заморозку активов, находящихся в Великобритании, и запрещают взаимодействие с британскими физическим и юридическими лицами.
