Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната

Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната

2025-08-21T17:09+0300

ЛОНДОН, 21 авг - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против известного иранского нефтяного магната и четырех компаний за их якобы причастность к "подрывной деятельности" Тегерана. В санкционный список вошли Хоссейн Шамхани, который является сыном старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также четыре компании, занятые в судоходном, нефтехимическом и финансовом секторах: Petrochemical Commercial Company (PCC), Admiral Group, Ocean Leonid Investments и Milavous Group. "Великобритания объявляет о введении санкций против пособников Ирана в его попытках подрыва стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. Доходы, получаемые Ираном от международной торговли, позволяют ему осуществлять дестабилизирующую деятельность, включая поддержку марионеток и партнеров по всему региону и создание угроз на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского МИД. По мнению Лондона, некоторые из попавших под санкции компаний действуют от имени Шамхани. В прошлом месяце США также ввели санкции против магната. Санкции подразумевают заморозку активов, находящихся в Великобритании, и запрещают взаимодействие с британскими физическим и юридическими лицами.

