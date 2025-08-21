https://1prime.ru/20250821/britaniya-861054288.html
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната
2025-08-21T17:09+0300
нефть
иран
великобритания
тегеран
али хаменеи
мид
мировая экономика
ЛОНДОН, 21 авг - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против известного иранского нефтяного магната и четырех компаний за их якобы причастность к "подрывной деятельности" Тегерана. В санкционный список вошли Хоссейн Шамхани, который является сыном старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также четыре компании, занятые в судоходном, нефтехимическом и финансовом секторах: Petrochemical Commercial Company (PCC), Admiral Group, Ocean Leonid Investments и Milavous Group. "Великобритания объявляет о введении санкций против пособников Ирана в его попытках подрыва стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. Доходы, получаемые Ираном от международной торговли, позволяют ему осуществлять дестабилизирующую деятельность, включая поддержку марионеток и партнеров по всему региону и создание угроз на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского МИД. По мнению Лондона, некоторые из попавших под санкции компаний действуют от имени Шамхани. В прошлом месяце США также ввели санкции против магната. Санкции подразумевают заморозку активов, находящихся в Великобритании, и запрещают взаимодействие с британскими физическим и юридическими лицами.
нефть, иран, великобритания, тегеран, али хаменеи, мид, мировая экономика
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната
