В США рассказали, что думают об окончании СВО - 23.08.2025
В США рассказали, что думают об окончании СВО
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано заявил, что санкции не окажут влияния на завершение конфликта на Украине, так как его исход будет решаться на поле сражений, где Россия одерживает верх."Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя", — подчеркнул он.По мнению Миршаймера, в победе России нет сомнений."Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна", — сказал профессор.Ранее госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Соединенные Штаты не намерены вводить санкции против Москвы, поскольку это может привести к прекращению мирных переговоров по ситуации на Украине. Он указал, что санкции, которые были введены администрацией предыдущего президента Джо Байдена, не изменили ход конфликта.
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано заявил, что санкции не окажут влияния на завершение конфликта на Украине, так как его исход будет решаться на поле сражений, где Россия одерживает верх.
“Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя”, — подчеркнул он.
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
По мнению Миршаймера, в победе России нет сомнений.
“Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна”, — сказал профессор.
Ранее госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Соединенные Штаты не намерены вводить санкции против Москвы, поскольку это может привести к прекращению мирных переговоров по ситуации на Украине. Он указал, что санкции, которые были введены администрацией предыдущего президента Джо Байдена, не изменили ход конфликта.
"Все по новой": экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО
