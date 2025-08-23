https://1prime.ru/20250823/svo-861126231.html

В США рассказали, что думают об окончании СВО

В США рассказали, что думают об окончании СВО

В США рассказали, что думают об окончании СВО

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано заявил, что санкции не окажут влияния на завершение конфликта на...

МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано заявил, что санкции не окажут влияния на завершение конфликта на Украине, так как его исход будет решаться на поле сражений, где Россия одерживает верх.“Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя”, — подчеркнул он.По мнению Миршаймера, в победе России нет сомнений.“Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна”, — сказал профессор.Ранее госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Соединенные Штаты не намерены вводить санкции против Москвы, поскольку это может привести к прекращению мирных переговоров по ситуации на Украине. Он указал, что санкции, которые были введены администрацией предыдущего президента Джо Байдена, не изменили ход конфликта.

