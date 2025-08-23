"ВкусВилл" провел проверку после сообщений о кишечной палочке в сыре

https://1prime.ru/20250823/syr-861144478.html
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". Ранее в субботу Роскачество сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе. "Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле". В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле".
Ранее в субботу Роскачество
сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе.
"Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле".
В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла.
В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.
