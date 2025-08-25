Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250825/veto-861221280.html
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине
Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:31+0300
2025-08-25T17:31+0300
спецоперация на украине
польша
украина
кароль навроцкий
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122689_0:95:1200:770_1920x0_80_0_0_51d2f50efd2847d6917469e09634544a.jpg
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государство вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличии от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. "Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине", - сказал Гавковский. Также он отметил, что Польша теперь не сможет оказывать поддержку безопасного хранения электронных данных украинской администрации.
https://1prime.ru/20250825/ukraina-861213349.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122689_0:75:1200:975_1920x0_80_0_0_9183646ccdb0d7ef8a5f087b658691e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, кароль навроцкий, starlink
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, Кароль Навроцкий, Starlink
17:31 25.08.2025
 
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине

Польша больше не сможет оплачивать работу терминалов Starlink из-за вето Навроцкого

© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государство вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличии от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
"Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине", - сказал Гавковский.
Также он отметил, что Польша теперь не сможет оказывать поддержку безопасного хранения электронных данных украинской администрации.
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение по Черноморскому флоту РФ в Крыму /версия 1/
"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде
15:08
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАУКРАИНАКароль НавроцкийStarlink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала