Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине
Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:31+0300
спецоперация на украине
польша
украина
кароль навроцкий
starlink
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государство вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличии от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. "Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине", - сказал Гавковский. Также он отметил, что Польша теперь не сможет оказывать поддержку безопасного хранения электронных данных украинской администрации.
польша
украина
