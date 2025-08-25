Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине

https://1prime.ru/20250825/veto-861221280.html

Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. | 25.08.2025, ПРАЙМ

ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государство вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличии от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. "Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине", - сказал Гавковский. Также он отметил, что Польша теперь не сможет оказывать поддержку безопасного хранения электронных данных украинской администрации.

