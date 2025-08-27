https://1prime.ru/20250827/atom-861303535.html

"Атом" создаст версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки

2025-08-27T08:22+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Атом" создает версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки, в будущем возможно производство машин с разными габаритами и типами привода, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. "Атом — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки. Благодаря модульной платформе, на которой построен "Атом", в будущем возможно создание автомобилей с разными габаритами и типами привода — от компактных городских моделей до более крупных машин для специализированных задач", - сообщил Березовский. Он подчеркнул, что "Атом" открыт "для новых идей и готов исследовать потенциальные направления, которые могут возникнуть в дальнейшем". Ранее, 14 августа, компания представила такси-версию своего электромобиля на Международном Евразийском форуме "Такси" и заключила меморандум с пятью таксопарками Москвы. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.

бизнес, авто