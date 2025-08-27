https://1prime.ru/20250827/avto-861327984.html
Россияне стали чаще интересоваться новым Solaris HC
Авито Авто: летом автолюбители стали чаще интересоваться новым Solaris HC
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали предложение на новые автомобили и спрос на них со стороны пользователей платформы летом 2025 года и выяснили, как изменились эти показатели по сравнению с весной. Оказалось, что при общей стабильности рынка, востребованность отдельных марок и моделей увеличилась. Спрос на авто брендов SWM вырос почти на 44%, а на модель Solaris HC – на 60%.
По данным Авито Авто, существеннее всего вырос спрос на авто марки SWM (+49,3%), Solaris (+7,8%) и GAC (+5,8%). Среди моделей лидерами по росту показателя стали Solaris HC (+59%), Solaris KRX (+24,6%), LADA Niva Legend (+10,9%), Belgee X50 (+7,6%), Solaris KRS (7,5%), Chery Tiggo 7L (+7,5%) и Changan CS35 Plus (+3,8%).
Чаще всего на Авито Авто размещали объявления о продаже новых автомобилей марок LADA (18,8%), HAVAL (12,7%), Chery (10,2%), Changan (8,6%) и Geely (8,5%). Наибольшее количество предложений пришлось на модели LADA Granta (7,1%), HAVAL Jolion (4,8%), Changan UNI-S (3,5%), Belgee X50 (3,1%) и Geely Monjaro (2,9%).
Заметнее всего выросло предложение на автомобили марок Belgee (+58,4%), Solaris (+28,1%) и Jetour (+18,4%). Среди моделей существенно увеличилось число объявлений на Chery Tiggo 7L (рост в 4,6 раза), Solaris KRX (в 2,1 раза) и Solaris KRS (+58,4%).
