"АвтоВАЗ" обсуждает с партнером строительство автозавода в Киргизии
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" обсуждает с партнером из Киргизии проект строительства автомобильного завода в стране и заинтересован в его развитии, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна. Киргизский инвестиционный фонд Central Asia Capital в среду сообщил о планах по совместному с "АвтоВАЗом" созданию автомобильного завода Muras, где под аналогичным брендом будут собираться модели Granta, Largus, Vesta, Niva и Iskra, а также коммерческий транспорт и специальные модели для медицины и социальной сферы. "Мы обсуждаем проект с партнером и заинтересованы в его развитии", - ответили в "АвтоВазе" на вопрос о планах по сборке автомобилей Lada в Киргизии. Согласно сообщению фонда, проект разбит на три этапа. Первый - крупноузловая сборка, которая будет осуществляться с 2026 по 2030 год, так планируется производить до 1,5 тысяч машин в год. Второй этап включает в себя среднеузловую сборку порядка пяти тысяч автомобилей в год в период с 2031 по 2035 год, а третий - производство полного цикла после 2035 года с расширением модельной линейки и увеличением мощностей до более семи тысяч машин в год. "Базовая цена автомобиля 10 400 долларов с возможным снижением на 15% в первые три года благодаря поддержке Российской Федерации", - уточняется в сообщении фонда.
10:49 27.08.2025
 
"АвтоВАЗ" обсуждает с партнером строительство автозавода в Киргизии

"АвтоВАЗ" обсуждает с партнером из Киргизии проект строительства автозавода

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" обсуждает с партнером из Киргизии проект строительства автомобильного завода в стране и заинтересован в его развитии, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
Киргизский инвестиционный фонд Central Asia Capital в среду сообщил о планах по совместному с "АвтоВАЗом" созданию автомобильного завода Muras, где под аналогичным брендом будут собираться модели Granta, Largus, Vesta, Niva и Iskra, а также коммерческий транспорт и специальные модели для медицины и социальной сферы.
"Мы обсуждаем проект с партнером и заинтересованы в его развитии", - ответили в "АвтоВазе" на вопрос о планах по сборке автомобилей Lada в Киргизии.
Согласно сообщению фонда, проект разбит на три этапа. Первый - крупноузловая сборка, которая будет осуществляться с 2026 по 2030 год, так планируется производить до 1,5 тысяч машин в год. Второй этап включает в себя среднеузловую сборку порядка пяти тысяч автомобилей в год в период с 2031 по 2035 год, а третий - производство полного цикла после 2035 года с расширением модельной линейки и увеличением мощностей до более семи тысяч машин в год.
"Базовая цена автомобиля 10 400 долларов с возможным снижением на 15% в первые три года благодаря поддержке Российской Федерации", - уточняется в сообщении фонда.
