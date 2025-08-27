https://1prime.ru/20250827/benzin-861344414.html
Правительство продлило запрет на экспорт бензина
2025-08-27T18:28+0300
энергетика
нефть
рф
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин. "С 1 по 30 сентября 2025 года запрет (на экспорт бензина - ред.) будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", - говорится в сообщении. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
рф
Новости
