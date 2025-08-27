Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250827/benzin-861344414.html
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин. "С 1 по 30 сентября 2025 года запрет (на экспорт бензина - ред.) будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", - говорится в сообщении. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
18:28 27.08.2025
 
Правительство продлило запрет на экспорт бензина

Кабмин продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина для всех экспортеров

© РИА Новости . Алексей Сазонов
Бензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин.
"С 1 по 30 сентября 2025 года запрет (на экспорт бензина - ред.) будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", - говорится в сообщении.
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
