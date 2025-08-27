https://1prime.ru/20250827/bild-861340282.html

Rheinmetall планирует заняться строительством военно-морских судов

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Ведущий оборонный концерн ФРГ Rheinmetall планирует расширить поле деятельности и заняться строительством военно-морских судов, приобретя одну из крупнейших немецких судостроительных компаний Naval Vessels Lürssen (NVL), сообщает газета Bild со ссылкой на источники в отрасли. "Оборонный концерн Rheinmetall готовится к приобретению судостроительной компании Naval Vessels Lürssen (NVL)… Компания Rheinmetall до сих пор в основном занималась производством танков и боеприпасов и открывает для себя этим направлением дополнительную сферу деятельности", - говорится в статье. Группа компаний Lürssen хочет отказаться от строительства военных судов, которым занимается входящая в нее NVL, пишет издание. Вместо этого производитель намерен сконцентрироваться на производстве мегаяхт, уточняется в материале. Появление в отрасли нового крупного игрока позволит добиться ее консолидации и упростить взаимодействие правительства ФРГ с военными судостроителями, отмечает Bild. Компании отказались комментировать потенциальную сделку, однако глава Rheinmetall ранее выражал надежду на увеличение спроса на военные суда из-за усиления угроз на Балтийском море, напоминает газета. По информации источников в отрасли, концерн планирует заняться вопросами покупки в ближайшие недели, а основная проблема заключается в необходимости получения согласия от других членов группы Lürssen, говорится в статье. NVL в партнерстве с нидерландской судостроительной компании Damen Naval занимается строительством современных фрегатов класса F126 для немецкого ВМФ. Первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году, однако сроки были сдвинуты как минимум до 2030 года. Военно-морские силы ФРГ, согласно данным на сайте бундесвера, в настоящее время располагают 11 фрегатами. Четыре из них относятся к классу F123 и были спущены на воду еще в 1994-1996 годах. Именно им на смену после 2028 года должны были прийти фрегаты нового класса F126. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.

