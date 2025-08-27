https://1prime.ru/20250827/dobycha-861342582.html

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I полугодии выросла на 4,9 процента

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I полугодии выросла на 4,9 процента - 27.08.2025, ПРАЙМ

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I полугодии выросла на 4,9 процента

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии составила 65 миллионов тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T17:50+0300

2025-08-27T17:50+0300

2025-08-27T18:45+0300

энергетика

нефть

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии составила 65 миллионов тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка за тот же период выросла на 3,9% - до 21,69 миллиона тонн, говорится в релизе компании. "Эффективная реализация проектов по созданию производственных мощностей обеспечивает компании возможность стабильного роста в условиях высокой волатильности. По итогам первого полугодия 2025 года добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65 миллионов тонн. Объем переработки вырос на 3,9% до 21,7 миллиона тонн", - говорится в пресс-релизе.Компания продолжает системную работу по поиску новых подходов и развитию технологий для разработки углеводородов. Так, совместно с научными и промышленными партнерами "Газпром нефть" создает технологии для рентабельной добычи сложных запасов и повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в числе таких решений – первый российский комплекс для бурения титановыми иглами. Новый подход уже подтвердил свою эффективность, его применение увеличило на треть приток нефти в скважину. В перспективе технологии будут тиражированы для разработки ачимовской, тюменской свит и других "трудных" углеводородов по всей России, сообщили в компании.Также в "Газпром нефти" напомнили, что в этом году испытали первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может обеспечить компании более 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи.Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Нефтепереработка составила 42,9 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,1%."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

https://1prime.ru/20250827/vlozheniya-861342337.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газпром