Официальный курс доллара на четверг составил 80,44 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 80,44 рубля - 27.08.2025, ПРАЙМ
Официальный курс доллара на четверг составил 80,44 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,65 копейки - до 11,2009 рубля, доллара - снизился на 8,47 копейки, до 80,4421 рубля,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T18:03+0300
2025-08-27T18:03+0300
2025-08-27T18:07+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,65 копейки - до 11,2009 рубля, доллара - снизился на 8,47 копейки, до 80,4421 рубля, евро - на 2,56 копейки, до 93,3428 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,65 копейки - до 11,2009 рубля, доллара - снизился на 8,47 копейки, до 80,4421 рубля, евро - на 2,56 копейки, до 93,3428 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс рубля к юаню снизился на шесть копеек