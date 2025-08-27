https://1prime.ru/20250827/gaz-861349132.html

Добыча газа в России снизилась за семь месяцев

Добыча газа в России снизилась за семь месяцев - 27.08.2025, ПРАЙМ

Добыча газа в России снизилась за семь месяцев

Добыча газа в России - естественного и попутного нефтяного - в январе-июле снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 383,3... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T19:20+0300

2025-08-27T19:20+0300

2025-08-27T19:20+0300

энергетика

нефть

газ

рф

александр новак

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/76385/33/763853389_0:130:3093:1870_1920x0_80_0_0_2ccfde4f7d9c03930ed1c40ef850a55d.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча газа в России - естественного и попутного нефтяного - в январе-июле снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 383,3 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в июле в месячном выражении выросла на 1,2%, а в годовом - снизилась на 5,8%, до 38,9 миллиарда кубометров. За семь месяцев показатель составил 324 миллиарда кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 8,4 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 7,7%, а в годовом - снизилась на 2,5%. За семь месяцев добыча уменьшилась на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года - до 59,3 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за семь месяцев 2025 года составила 383,3 миллиарда кубометров. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (396,5 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% - до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.

https://1prime.ru/20250827/ice-861308068.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, рф, александр новак, росстат