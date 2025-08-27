Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча газа в России - естественного и попутного нефтяного - в январе-июле снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 383,3 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в июле в месячном выражении выросла на 1,2%, а в годовом - снизилась на 5,8%, до 38,9 миллиарда кубометров. За семь месяцев показатель составил 324 миллиарда кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 8,4 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 7,7%, а в годовом - снизилась на 2,5%. За семь месяцев добыча уменьшилась на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года - до 59,3 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за семь месяцев 2025 года составила 383,3 миллиарда кубометров. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (396,5 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% - до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
19:20 27.08.2025
 
Добыча газа в России снизилась за семь месяцев

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДобыча газа
Добыча газа. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча газа в России - естественного и попутного нефтяного - в январе-июле снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 383,3 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) в июле в месячном выражении выросла на 1,2%, а в годовом - снизилась на 5,8%, до 38,9 миллиарда кубометров. За семь месяцев показатель составил 324 миллиарда кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении.
Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 8,4 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 7,7%, а в годовом - снизилась на 2,5%. За семь месяцев добыча уменьшилась на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года - до 59,3 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за семь месяцев 2025 года составила 383,3 миллиарда кубометров. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (396,5 миллиарда кубометров).
В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% - до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
