Добыча газа в России снизилась за семь месяцев

2025-08-27T19:20+0300
2025-08-27T19:20+0300
2025-08-27T19:20+0300
энергетика
нефть
газ
рф
александр новак
росстат
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Добыча газа в России - естественного и попутного нефтяного - в январе-июле снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 383,3 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в июле в месячном выражении выросла на 1,2%, а в годовом - снизилась на 5,8%, до 38,9 миллиарда кубометров. За семь месяцев показатель составил 324 миллиарда кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 8,4 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 7,7%, а в годовом - снизилась на 2,5%. За семь месяцев добыча уменьшилась на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года - до 59,3 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за семь месяцев 2025 года составила 383,3 миллиарда кубометров. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (396,5 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% - до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
