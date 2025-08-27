https://1prime.ru/20250827/isk-861304793.html

Росрыболовство подало иск к "Рыболовецкому колхозу "Восток-1"

Росрыболовство подало иск к "Рыболовецкому колхозу "Восток-1" - 27.08.2025, ПРАЙМ

Росрыболовство подало иск к "Рыболовецкому колхозу "Восток-1"

Росрыболовство подало в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке, о досрочном расторжении... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T08:34+0300

2025-08-27T08:34+0300

2025-08-27T08:34+0300

экономика

бизнес

промышленность

владивосток

приморье

росрыболовство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Росрыболовство подало в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке, о досрочном расторжении договора о закреплении квот на вылов биоресурсов. В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". Генпрокуратура требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. Как сообщалось на сайте арбитража, ходатайство Генпрокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" было удовлетворено. Иск от федерального агентства по рыболовству к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был подан ещё 22 августа до иска Генеральной прокуратуры. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитражного суда Приморья Инга Сорокина, иск касается квот на вылов биоресурсов. "О досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты", - сказала Сорокина. Она также уточнила, что иск пока не принят в производство и дата рассмотрения не назначена. "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

https://1prime.ru/20250826/rossiya-861292017.html

владивосток

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, владивосток, приморье, росрыболовство