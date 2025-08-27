https://1prime.ru/20250827/mintrans--861317300.html
Минтранс отметил рост интереса россиян к внутреннему туризму
2025-08-27T12:08+0300
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Минтранс РФ в текущем туристическом сезоне отмечает интерес к путешествиям внутри России, при этом россияне стали выбирать не только южные направления, но и открывают для себя другие части страны, сказал глава ведомства Андрей Никитин. "Это был очень интересный туристический сезон. Действительно, продолжает у нас расти внутренний туризм, это очень приятно. Например, в авиации мы видим, как люди стали интересоваться городами Северо-Запада, такими как Мурманск, например. Дальний Восток - растут туристические перевозки, пассажирские перевозки. В железных дорогах примерно то же самое происходит. То есть пассажиропоток растет не только на традиционных южных маршрутах, но и люди открывают для себя другие части нашей великой и прекрасной страны", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что в России растут и автобусные перевозки - так, появилось уже 170 новых маршрутов. По его словам, благодаря строительству хороших автомобильных дорог и учитывая, что перевозчики предлагают пассажирам комфортные автобусы, путешествовать становится интересно. Никитин отметил и рост речных перевозок. По данным ведомства, в текущем туристическом сезоне перевозки пассажиров по внутренним водным путям составили 30% от всего турпотока. "Где-то пассажиропотоки перенастраиваются, но в целом мы видим интерес людей к путешествиям внутри России", - заключил Никитин.
