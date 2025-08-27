https://1prime.ru/20250827/navrotskiy-861314794.html
Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с Меркосур
Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с Меркосур
2025-08-27T11:40+0300
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом.В прошлом году в Польше прошли акции протеста фермеров, которые выступают резко против подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур."Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашение Европейского союза со странами Меркосур. Это действительно моя добрая воля. Это находится в сфере наших национальных интересов", - сказал Навроцкий, открывая совещание с кабинетом министров.Он отметил, что несмотря на оппозиционность к правительству Дональда Туска готов действовать вместе с камбином для того, чтобы помешать подписанию соглашения с Меркосур."Я хочу поддержать господина премьера и всех господ министров. Построим вместе блокирующее меньшинство и будем действовать вместе", - сказал президент.В свою очередь премьер-министр Дональд Туск заявил, что в вопросе блокирования соглашения с Меркосур Польша может рассчитывать лишь на поддержку Франции."Если речь идет о Меркосур, то в данный момент мы имеем дело с Францией как с единственным партнером, который готов еще корректировать решения, касающиеся Меркосур", - сказал Туск.Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
