https://1prime.ru/20250827/navrotskiy-861314794.html

Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с Меркосур

Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с Меркосур - 27.08.2025, ПРАЙМ

Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с Меркосур

Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T11:40+0300

2025-08-27T11:40+0300

2025-08-27T12:15+0300

экономика

финансы

польша

южная америка

аргентина

кароль навроцкий

дональд туск

совет евросоюза

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122755_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b6d1d4218975dcb2ea3f56b704cc574e.jpg

ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий призывает заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом.В прошлом году в Польше прошли акции протеста фермеров, которые выступают резко против подписания соглашения о свободной торговле с Меркосур."Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашение Европейского союза со странами Меркосур. Это действительно моя добрая воля. Это находится в сфере наших национальных интересов", - сказал Навроцкий, открывая совещание с кабинетом министров.Он отметил, что несмотря на оппозиционность к правительству Дональда Туска готов действовать вместе с камбином для того, чтобы помешать подписанию соглашения с Меркосур."Я хочу поддержать господина премьера и всех господ министров. Построим вместе блокирующее меньшинство и будем действовать вместе", - сказал президент.В свою очередь премьер-министр Дональд Туск заявил, что в вопросе блокирования соглашения с Меркосур Польша может рассчитывать лишь на поддержку Франции."Если речь идет о Меркосур, то в данный момент мы имеем дело с Францией как с единственным партнером, который готов еще корректировать решения, касающиеся Меркосур", - сказал Туск.Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://1prime.ru/20240707/merkosur-849894085.html

польша

южная америка

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, польша, южная америка, аргентина, кароль навроцкий, дональд туск, совет евросоюза, ес