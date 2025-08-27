Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти слабо меняется после данных API о запасах в США - 27.08.2025
https://1prime.ru/20250827/neft-861302298.html
Стоимость нефти слабо меняется после данных API о запасах в США
Стоимость нефти слабо меняется после данных API о запасах в США - 27.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти слабо меняется после данных API о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду утром в целом стабильны после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого вида сырья в США,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T08:07+0300
2025-08-27T08:07+0300
экономика
нефть
рынок
сша
вашингтон
азия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром в целом стабильны после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,01% - до 66,69 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 63,27 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 августа сократились на 1 миллион баррелей. Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют снижение запасов на 2 миллиона баррелей после уменьшения на 6 миллионов неделей ранее. В то же время котировки несколько стабилизируются после падения цен днем ранее более чем на 2%, которое также сопровождалось снижением фондовых рынков. В частности, биржи Азии днем ранее в основном сократились, индексы Европы показали снижение в пределах 1,7%. Инвесторы также оценивают новости торговой политики Вашингтона. Так, в среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. "Я не вижу особых проблем с поставками. Индийское правительство не давало указаний о прекращении закупок российской нефти, и индийским нефтеперерабатывающим компаниям нет смысла принимать индивидуальные решения о сокращении закупок, поскольку нет четких признаков того, что это поможет Нью-Дели в переговорах", - рассказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
08:07 27.08.2025
 
Стоимость нефти слабо меняется после данных API о запасах в США

Цена нефти марки Brent снизилась до 66,69 доллара за баррель

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром в целом стабильны после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,01% - до 66,69 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 63,27 доллара.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 августа сократились на 1 миллион баррелей.
Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют снижение запасов на 2 миллиона баррелей после уменьшения на 6 миллионов неделей ранее.
В то же время котировки несколько стабилизируются после падения цен днем ранее более чем на 2%, которое также сопровождалось снижением фондовых рынков. В частности, биржи Азии днем ранее в основном сократились, индексы Европы показали снижение в пределах 1,7%.
Инвесторы также оценивают новости торговой политики Вашингтона. Так, в среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
"Я не вижу особых проблем с поставками. Индийское правительство не давало указаний о прекращении закупок российской нефти, и индийским нефтеперерабатывающим компаниям нет смысла принимать индивидуальные решения о сокращении закупок, поскольку нет четких признаков того, что это поможет Нью-Дели в переговорах", - рассказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
