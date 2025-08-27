https://1prime.ru/20250827/neft-861331230.html

Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США - 27.08.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании официальной статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T14:39+0300

2025-08-27T14:39+0300

2025-08-27T14:39+0300

экономика

нефть

рынок

сша

индия

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании официальной статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% - до 66,64 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 63,23 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 22 августа снизились на 2 миллиона баррелей после уменьшения на 6 миллионов баррелей на предыдущей неделе. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 1 миллион баррелей. Трейдеры также оценивают новости торговли. Так, в среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.

https://1prime.ru/20250827/opek-861326235.html

сша

индия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, индия, вашингтон