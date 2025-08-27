Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США - 27.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США
2025-08-27T14:39+0300
2025-08-27T14:39+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании официальной статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% - до 66,64 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 63,23 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 22 августа снизились на 2 миллиона баррелей после уменьшения на 6 миллионов баррелей на предыдущей неделе. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 1 миллион баррелей. Трейдеры также оценивают новости торговли. Так, в среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
14:39 27.08.2025
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании официальной статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% - до 66,64 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 63,23 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 22 августа снизились на 2 миллиона баррелей после уменьшения на 6 миллионов баррелей на предыдущей неделе.
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 1 миллион баррелей.
Трейдеры также оценивают новости торговли. Так, в среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
