Запасы нефти в США за неделю снизились больше ожидаемого - 27.08.2025
Запасы нефти в США за неделю снизились больше ожидаемого
2025-08-27T17:34+0300
2025-08-27T17:38+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 августа, сократились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 418,3 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 2 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 22,6 миллиона с 23,5 миллиона баррелей.Запасы бензина снизились на 1,2 миллиона баррелей (на 0,6%) - до 222,3 миллиона. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,8 миллиона баррелей (на 1,5%) - до 114,2 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение на 1,1 миллиона баррелей.
17:34 27.08.2025 (обновлено: 17:38 27.08.2025)
 
Запасы нефти в США за неделю снизились больше ожидаемого

Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,6%

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 августа, сократились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 418,3 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 2 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 22,6 миллиона с 23,5 миллиона баррелей.
Запасы бензина снизились на 1,2 миллиона баррелей (на 0,6%) - до 222,3 миллиона. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,8 миллиона баррелей (на 1,5%) - до 114,2 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение на 1,1 миллиона баррелей.
