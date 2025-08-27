В MOL рассказали о последствиях приостановки поставок нефти по "Дружбе"

https://1prime.ru/20250827/neft-861342149.html

БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся до сентября, Венгрии и Словакии придется использовать стратегические резервы, которых хватит на 25-30 дней, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади."Стратегические резервы нефти в Венгрии составляют примерно 25-30 дней. У нас есть запас нефти на 25-30 дней, а сверх этого в Венгрии примерно на такое же время хватит бензина, дизельного топлива и керосина. В Словакии ситуация примерно такая же", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner.Он уточнил, что если до конца месяца нефтепровод будет выведен из строя в четвертый раз, Венгрии придется обратиться к стратегическим резервам.В случае прекращения поставок российской нефти страны имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, отметил Хернади."Сейчас мы по-прежнему можем импортировать российскую нефть (при остановке "Дружбы" - ред.), только у нас есть два риска. Во-первых, это будет значительно дороже, а во-вторых, мы, возможно, не сможем эксплуатировать оба НПЗ на полную мощность", - сказал он.Глава компании уточнил, что хорватский нефтепровод Adria не проходил достаточных испытаний для поставки такого количества нефти, "что бы ни говорили хорваты"."Если мы проводим испытания полдня или один день, мы не можем утверждать, что он сможет работать так 360 дней. Были испытания, которые показали, что он может работать, а были испытания, которые показали, что он не может работать на полную мощность. В этом и заключается наша проблема", - подчеркнул он.По его словам, НПЗ Венгрии и Словакии выйдут из строя или их мощности будут ограничены, это "почувствует вся Центральная Европа, потому что это может вызвать цепную реакцию в регионе".

