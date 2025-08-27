https://1prime.ru/20250827/neft-861343292.html

Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США

Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США - 27.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T17:57+0300

2025-08-27T17:57+0300

2025-08-27T17:58+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,93% - до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 63,96 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,4%. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 22 августа снизились сильнее ожиданий - на 2,4 миллиона баррелей, до 418,3 миллиона. Запасы бензина при этом сократились меньше прогноза - на 1,2 миллиона баррелей, до 222,3 миллиона. А запасы дистиллятов снизились на 1,8 миллиона баррелей - до 114,2 миллиона, в то время как аналитики ждали роста показателя. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю выросла на 57 тысяч баррелей в сутки и составила 13,439 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250827/operatsii-861341264.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша