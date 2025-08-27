https://1prime.ru/20250827/neft-861343292.html
Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США
Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США - 27.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:57+0300
2025-08-27T17:57+0300
2025-08-27T17:58+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,93% - до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 63,96 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,4%. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 22 августа снизились сильнее ожиданий - на 2,4 миллиона баррелей, до 418,3 миллиона. Запасы бензина при этом сократились меньше прогноза - на 1,2 миллиона баррелей, до 222,3 миллиона. А запасы дистиллятов снизились на 1,8 миллиона баррелей - до 114,2 миллиона, в то время как аналитики ждали роста показателя. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю выросла на 57 тысяч баррелей в сутки и составила 13,439 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250827/operatsii-861341264.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о запасах в США
Нефть усилила рост до 1% на статистике о запасах в США
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,93% - до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 63,96 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,4%.
Коммерческие запасы нефти в США
(исключая стратегический резерв) за неделю по 22 августа снизились сильнее ожиданий - на 2,4 миллиона баррелей, до 418,3 миллиона.
Запасы бензина при этом сократились меньше прогноза - на 1,2 миллиона баррелей, до 222,3 миллиона. А запасы дистиллятов снизились на 1,8 миллиона баррелей - до 114,2 миллиона, в то время как аналитики ждали роста показателя.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю выросла на 57 тысяч баррелей в сутки и составила 13,439 миллиона баррелей в сутки.
США разрешили операции по импорту отдельных категорий бриллиантов из России