Объемы продаж бензина в Приморье растут третий день
Объемы продаж бензина в Приморье растут третий день
2025-08-27T07:04+0300
2025-08-27T07:04+0300
энергетика
бизнес
приморье
приморский край
олег кожемяко
уфас
бизнес, приморье, приморский край, олег кожемяко, уфас
Энергетика, Бизнес, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, УФАС
07:04 27.08.2025
 
Объемы продаж бензина в Приморье растут третий день

Объемы продаж бензина на бирже растут третий день, цены снижаются

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Объемы продаж бензина на бирже растут третий день, цены на него снижаются, это может повлиять на стоимость топлива в Приморье, где частные АЗС резко подняли цены, сообщает правительство региона.
На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется.
В среду ситуацию на топливном рынке региона обсудили на совещании у губернатора Олега Кожемяко.
"Как уточнила руководитель УФАС по Приморскому краю Елена Ерькина, на бирже третий день увеличиваются объемы продаж в три раза по 92-му бензину, по 95-му в два раза, что также повлияет на снижение цены", - говорится в сообщении.
На видео в Telegram-канале Кожемяко с совещания Ерькина добавила, что как только стабилизируется объем продаж, снижается ажиотаж со стороны участников рынка, а значит, будет снижаться цена на топливо.
"Как сообщили в Приморском УФАС России, цены на бензин на бирже начали снижаться, и теперь продавцы на частных заправках тоже начнут уменьшать стоимость", - отметил губернатор в Telegram-канале.
Он написал, что причинами перебоев в работе АЗС стали рост цен на бирже, сезонный рост потребления топлива и логистические сложности при доставке топлива в регион. Сейчас все эти факторы стабилизируются, отметил Кожемяко.
По информации минэнерго Приморья, сейчас работает 64 бензовоза "ННК-Приморнефтепродукт", число машин увеличено вдвое, на нефтебазах создан запас топлива более чем на 30 дней.
 
