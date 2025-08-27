Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/oon-861296083.html
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T00:02+0300
2025-08-27T00:02+0300
газ
рф
европа
германия
дмитрий песков
оон
совбез
северный поток - 2
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_e57130750254abba56eac993cc9e09c3.jpg
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой меняемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Cеверных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира, и ответственность за это ляжет на всех членов Совета", – сказал Полянский в ходе засденания Совбеза ООН. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://1prime.ru/20250827/rossiya-861295863.html
рф
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dcf457ac29fa626e85194780b244ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, европа, германия, дмитрий песков, оон, совбез, северный поток - 2, в мире
Газ, РФ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Песков, ООН, Совбез, Северный поток - 2, В мире
00:02 27.08.2025
 
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"

Полянский: бездействие СБ ООН по "Северным потокам" грозит рецидивами в других регионах

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой меняемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Cеверных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира, и ответственность за это ляжет на всех членов Совета", – сказал Полянский в ходе засденания Совбеза ООН.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
00:00
 
ГазРФЕВРОПАГЕРМАНИЯДмитрий ПесковООНСовбезСеверный поток - 2В мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала