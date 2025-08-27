https://1prime.ru/20250827/oon-861296083.html

Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"

Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам" - 27.08.2025, ПРАЙМ

Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"

ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой меняемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Cеверных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира, и ответственность за это ляжет на всех членов Совета", – сказал Полянский в ходе засденания Совбеза ООН. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

