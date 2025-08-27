https://1prime.ru/20250827/opek-861326235.html

Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти

2025-08-27T13:56+0300

экономика

нефть

ирак

китай

саудовская аравия

опек

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Выход ОПЕК+ из добровольных ограничений нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки - это один из аспектов, способствующих завершению эпохи высоких цен на нефть на ближайшие годы, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в сентябре планируют в очередной раз увеличить разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить отказ от "добровольных" (дополнительно сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. "Для нефтяного рынка это означает, что в оставшиеся месяцы 2025 года среднемесячная цена на нефть Brent закрепится вблизи отметки 65 долларов за баррель. А в 2026 году, скорее всего, среднегодовая цена на нефть Brent составит 60 долларов за баррель", - прокомментировал Родионов. "Это означает, что не только заканчивается период реального воздействия ОПЕК+ на нефтяной рынок, но и в целом, что очень важно, завершается 20-летний период высоких цен, который начался в середине 2000-х годов", - считает он. В 2022 году в течение ряда месяцев среднемесячная цена Brent превышала 100 долларов за баррель, и возвращения к этим ценам уже не произойдет, уточнил эксперт, добавив, что период высоких цен начинался при бурном росте спроса на нефть в Китае, а подспорьем также послужила война в Ираке, которая привела к временному сокращению добычи в этой стране. Он объяснил, что дополнительные ограничения добычи со стороны восьми стран ОПЕК+ были введены в ситуации, когда потенциал восстановительного роста спроса после ковида начал исчерпываться в 2023 году. Тогда рынку был нужен какой-то дополнительный импульс для поддержания цен на нефть. Однако к началу 2025 года попытки создания искусственного дефицита стали терять свою силу из-за роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Аргентине. Это и подтолкнуло ОПЕК+ к увеличению предложения, считает Родионов. При этом, по словам эксперта, отход от "добровольных" ограничений добычи ОПЕК+ - это только одна из причин, почему период высоких цен заканчивается. Вторая причина заключается в том, что происходит постепенное торможение роста спроса из-за распространения электромобилей, особенно в Китае. Третья причина - спад региональных конфликтов. В частности, ситуация на Украине и введение санкций против России привели к значительному росту цен на нефть в 2022 году. "В целом, частичная стабилизация международных отношений будет одним из факторов долговременной стабилизации цен на нефть. Вся вторая половина 2020-х годов средняя цена Brent, скорее всего, будет в районе 60 долларов за баррель. Это базовая цена Brent на период с 2026 по 2030 годы", - прогнозирует Родионов.

