Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/opek-861326235.html
Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти
Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти - 27.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти
Выход ОПЕК+ из добровольных ограничений нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки - это один из аспектов, способствующих завершению эпохи высоких цен на... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:56+0300
2025-08-27T13:57+0300
экономика
нефть
ирак
китай
саудовская аравия
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e5f32fbd3921d4fdcd95078ca902832.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Выход ОПЕК+ из добровольных ограничений нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки - это один из аспектов, способствующих завершению эпохи высоких цен на нефть на ближайшие годы, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в сентябре планируют в очередной раз увеличить разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить отказ от "добровольных" (дополнительно сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. "Для нефтяного рынка это означает, что в оставшиеся месяцы 2025 года среднемесячная цена на нефть Brent закрепится вблизи отметки 65 долларов за баррель. А в 2026 году, скорее всего, среднегодовая цена на нефть Brent составит 60 долларов за баррель", - прокомментировал Родионов. "Это означает, что не только заканчивается период реального воздействия ОПЕК+ на нефтяной рынок, но и в целом, что очень важно, завершается 20-летний период высоких цен, который начался в середине 2000-х годов", - считает он. В 2022 году в течение ряда месяцев среднемесячная цена Brent превышала 100 долларов за баррель, и возвращения к этим ценам уже не произойдет, уточнил эксперт, добавив, что период высоких цен начинался при бурном росте спроса на нефть в Китае, а подспорьем также послужила война в Ираке, которая привела к временному сокращению добычи в этой стране. Он объяснил, что дополнительные ограничения добычи со стороны восьми стран ОПЕК+ были введены в ситуации, когда потенциал восстановительного роста спроса после ковида начал исчерпываться в 2023 году. Тогда рынку был нужен какой-то дополнительный импульс для поддержания цен на нефть. Однако к началу 2025 года попытки создания искусственного дефицита стали терять свою силу из-за роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Аргентине. Это и подтолкнуло ОПЕК+ к увеличению предложения, считает Родионов. При этом, по словам эксперта, отход от "добровольных" ограничений добычи ОПЕК+ - это только одна из причин, почему период высоких цен заканчивается. Вторая причина заключается в том, что происходит постепенное торможение роста спроса из-за распространения электромобилей, особенно в Китае. Третья причина - спад региональных конфликтов. В частности, ситуация на Украине и введение санкций против России привели к значительному росту цен на нефть в 2022 году. "В целом, частичная стабилизация международных отношений будет одним из факторов долговременной стабилизации цен на нефть. Вся вторая половина 2020-х годов средняя цена Brent, скорее всего, будет в районе 60 долларов за баррель. Это базовая цена Brent на период с 2026 по 2030 годы", - прогнозирует Родионов.
https://1prime.ru/20250827/reuters-861314974.html
ирак
китай
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_f7d0501e1d3ef8e4f1bed74aefb3ab46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ирак, китай, саудовская аравия, опек
Экономика, Нефть, ИРАК, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
13:56 27.08.2025 (обновлено: 13:57 27.08.2025)
 
Эксперт оценил выход ОПЕК+ из ограничений на добычу нефти

Родионов: выход ОПЕК+ из квот позволит завершить эпоху высоких цен на нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Работа нефтяных станков - качалок
 Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Выход ОПЕК+ из добровольных ограничений нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки - это один из аспектов, способствующих завершению эпохи высоких цен на нефть на ближайшие годы, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в сентябре планируют в очередной раз увеличить разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить отказ от "добровольных" (дополнительно сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год.
"Для нефтяного рынка это означает, что в оставшиеся месяцы 2025 года среднемесячная цена на нефть Brent закрепится вблизи отметки 65 долларов за баррель. А в 2026 году, скорее всего, среднегодовая цена на нефть Brent составит 60 долларов за баррель", - прокомментировал Родионов.
"Это означает, что не только заканчивается период реального воздействия ОПЕК+ на нефтяной рынок, но и в целом, что очень важно, завершается 20-летний период высоких цен, который начался в середине 2000-х годов", - считает он.
В 2022 году в течение ряда месяцев среднемесячная цена Brent превышала 100 долларов за баррель, и возвращения к этим ценам уже не произойдет, уточнил эксперт, добавив, что период высоких цен начинался при бурном росте спроса на нефть в Китае, а подспорьем также послужила война в Ираке, которая привела к временному сокращению добычи в этой стране.
Он объяснил, что дополнительные ограничения добычи со стороны восьми стран ОПЕК+ были введены в ситуации, когда потенциал восстановительного роста спроса после ковида начал исчерпываться в 2023 году. Тогда рынку был нужен какой-то дополнительный импульс для поддержания цен на нефть.
Однако к началу 2025 года попытки создания искусственного дефицита стали терять свою силу из-за роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Аргентине. Это и подтолкнуло ОПЕК+ к увеличению предложения, считает Родионов.
При этом, по словам эксперта, отход от "добровольных" ограничений добычи ОПЕК+ - это только одна из причин, почему период высоких цен заканчивается.
Вторая причина заключается в том, что происходит постепенное торможение роста спроса из-за распространения электромобилей, особенно в Китае. Третья причина - спад региональных конфликтов. В частности, ситуация на Украине и введение санкций против России привели к значительному росту цен на нефть в 2022 году.
"В целом, частичная стабилизация международных отношений будет одним из факторов долговременной стабилизации цен на нефть. Вся вторая половина 2020-х годов средняя цена Brent, скорее всего, будет в районе 60 долларов за баррель. Это базовая цена Brent на период с 2026 по 2030 годы", - прогнозирует Родионов.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Goldman Sachs ожидает падения цены на нефть к концу 2026 года
11:28
 
ЭкономикаНефтьИРАККИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала