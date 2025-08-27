https://1prime.ru/20250827/polsha-861301657.html

В Польше призвали Киев к ответу после оскорблений в адрес Навроцкого

В Польше призвали Киев к ответу после оскорблений в адрес Навроцкого

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Польша выразила требование к Украине принести извинения после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого в прямом эфире, сообщает Polsat News. Во время эфира Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского президента с криминальным лидером, что вызвало бурную реакцию. Ведущая программы потребовала от Мазуренко извинений, но вместо этого он усилил свои оскорбления в адрес Навроцкого и обвинил ведущую в "антиукраинской пропаганде", после чего его отключили от эфира. После инцидента некоторые польские политики выступили с критикой в адрес Мазуренко, требуя официальных извинений от Киева, об этом говорится в репортаже. "Каждое новое заявление подкрепляет инициативу президента Кароля Навроцкого. Господин Мазуренко должен поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину", — написал в соцсети X бывший заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Советник польского президента Блажей Побожи заметил, что своим выступлением Мазуренко подтвердил необходимость ужесточения правил выдачи гражданства для украинцев. В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законопроект, приравнивающий бандеровскую символику к фашистской, намереваясь законодательно закрепить это предложение. В польском обществе нарастает негативное отношение к символике различных украинских националистических движений. В частности, в прошлое воскресенье во время антииммигрантской акции в Варшаве был сожжен красно-черный флаг "Организации украинских националистов*" (ОУН*). * Запрещенные в России террористические организации.

