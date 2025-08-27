Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь - 27.08.2025
Политика
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в... | 27.08.2025, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM. Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на ряд законов, в том числе на нормативный акт, повышающий акцизную ставку на алкоголь. "Ситуация, в которой господин президент блокирует повышение акцизов на алкоголь, - это вещь абсолютно неправильная. Он (президент – ред.) должен понимать, и мы, как министерство национальной обороны, выступаем за увеличение расходов на оборону. Это соответствует тенденции НАТО, а также это соответствует нашим национальным интересам. Нам нужны для этого деньги", - сказал Залевский. В 2025 году в государственном бюджете Польши предусмотрены рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.
Политика, Общество , ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, НАТО
10:30 27.08.2025
 
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь

RMF: в Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь

ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на ряд законов, в том числе на нормативный акт, повышающий акцизную ставку на алкоголь.
"Ситуация, в которой господин президент блокирует повышение акцизов на алкоголь, - это вещь абсолютно неправильная. Он (президент – ред.) должен понимать, и мы, как министерство национальной обороны, выступаем за увеличение расходов на оборону. Это соответствует тенденции НАТО, а также это соответствует нашим национальным интересам. Нам нужны для этого деньги", - сказал Залевский.
В 2025 году в государственном бюджете Польши предусмотрены рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
