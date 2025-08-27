https://1prime.ru/20250827/polsha-861311035.html

В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь

27.08.2025

В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь

ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM. Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на ряд законов, в том числе на нормативный акт, повышающий акцизную ставку на алкоголь. "Ситуация, в которой господин президент блокирует повышение акцизов на алкоголь, - это вещь абсолютно неправильная. Он (президент – ред.) должен понимать, и мы, как министерство национальной обороны, выступаем за увеличение расходов на оборону. Это соответствует тенденции НАТО, а также это соответствует нашим национальным интересам. Нам нужны для этого деньги", - сказал Залевский. В 2025 году в государственном бюджете Польши предусмотрены рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.

