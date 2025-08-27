https://1prime.ru/20250827/polsha-861311035.html
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:30+0300
2025-08-27T10:30+0300
2025-08-27T10:30+0300
политика
общество
польша
кароль навроцкий
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/64/839956449_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_a8ecc5a291ab656ffc67a282e2cf5089.jpg
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM. Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на ряд законов, в том числе на нормативный акт, повышающий акцизную ставку на алкоголь. "Ситуация, в которой господин президент блокирует повышение акцизов на алкоголь, - это вещь абсолютно неправильная. Он (президент – ред.) должен понимать, и мы, как министерство национальной обороны, выступаем за увеличение расходов на оборону. Это соответствует тенденции НАТО, а также это соответствует нашим национальным интересам. Нам нужны для этого деньги", - сказал Залевский. В 2025 году в государственном бюджете Польши предусмотрены рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.
https://1prime.ru/20250826/polsha-861257614.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/64/839956449_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_22cc3a4498d14352844fc69b03854107.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, кароль навроцкий, нато
Политика, Общество , ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, НАТО
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
RMF: в Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
ВАРШАВА, 27 авг – ПРАЙМ. Польские военные хотят увеличивать оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на ряд законов, в том числе на нормативный акт, повышающий акцизную ставку на алкоголь.
"Ситуация, в которой господин президент блокирует повышение акцизов на алкоголь, - это вещь абсолютно неправильная. Он (президент – ред.) должен понимать, и мы, как министерство национальной обороны, выступаем за увеличение расходов на оборону. Это соответствует тенденции НАТО, а также это соответствует нашим национальным интересам. Нам нужны для этого деньги", - сказал Залевский.
В 2025 году в государственном бюджете Польши предусмотрены рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы