Глава MOL рассказал о возможности остановить поставки дизеля на Украину

БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Значительная часть дизеля на Украину поставляется со словацкого дочернего предприятия венгерской компании MOL, которое по закону может прекратить поставки, поскольку само пользуется резервами после остановки нефтепровода "Дружба" вследствие ударов ВСУ, заявил генеральный директор MOL Жолт Хернади. "Значительная часть импортируемого в Украину дизельного топлива поставляется с нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе. Если поставки по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены, Украине придется рассчитывать, что поставки дизельного топлива туда прекратятся. Это не угроза, это факт", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner. Глава компании подчеркнул, что по словацким законам страна "не может экспортировать нефтепродукты, если ей приходится использовать для обеспечения собственной энергетической безопасности свои стратегические резервы".

