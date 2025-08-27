Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе" - 27.08.2025
Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе"
Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T18:00+0300
2025-08-27T18:01+0300
нефть
рф
энергетика
газ
венгрия
украина
петер сийярто
павел сорокин
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме."Мы обсудили ситуацию по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже с завтрашнего дня, сначала в тестовом режиме и в меньших объёмах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр уточнил, что Венгрия за те несколько дней, что нефтепровод ремонтировался, не начинала использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими."Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" - подчеркнул он.* запрещена в РФ как экстремистская.
рф
венгрия
украина
нефть, рф, газ, венгрия, украина, петер сийярто, павел сорокин, facebook
Нефть, РФ, Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Павел Сорокин, Facebook
18:00 27.08.2025 (обновлено: 18:01 27.08.2025)
 
Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе"

Сийярто: поставки нефти по "Дружбе" частично возобновятся 28 августа

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
"Мы обсудили ситуацию по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже с завтрашнего дня, сначала в тестовом режиме и в меньших объёмах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр уточнил, что Венгрия за те несколько дней, что нефтепровод ремонтировался, не начинала использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими.
"Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" - подчеркнул он.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Захарова ответила на реакцию ЕС на опасения Венгрии из-за атак на "Дружбу"
