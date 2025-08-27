https://1prime.ru/20250827/postavki-861343459.html

Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе"

Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе" - 27.08.2025, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, когда частично возобновятся поставки нефти по "Дружбе"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки... | 27.08.2025

2025-08-27T18:00+0300

2025-08-27T18:00+0300

2025-08-27T18:01+0300

БУДАПЕШТ, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме."Мы обсудили ситуацию по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже с завтрашнего дня, сначала в тестовом режиме и в меньших объёмах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр уточнил, что Венгрия за те несколько дней, что нефтепровод ремонтировался, не начинала использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими."Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" - подчеркнул он.* запрещена в РФ как экстремистская.

