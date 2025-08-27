https://1prime.ru/20250827/primore-861298775.html

В Приморье ликвидировали последствия ливневого циклона

В Приморье ликвидировали последствия ливневого циклона - 27.08.2025, ПРАЙМ

В Приморье ликвидировали последствия ливневого циклона

Энергетики ликвидировали последствия ливневого циклона в Приморье, в результате которого без электроснабжения частично оставались жители пяти районов, сообщили... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T03:17+0300

2025-08-27T03:17+0300

2025-08-27T03:17+0300

энергетика

приморье

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861298775.jpg?1756253870

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – ПРАЙМ. Энергетики ликвидировали последствия ливневого циклона в Приморье, в результате которого без электроснабжения частично оставались жители пяти районов, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В понедельник и вторник в Приморье действовал циклон, шли сильные ливни. Как сообщали РИА Новости в Примгидромете, в Находке выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке - около трети. На реках края дожди вызвали паводки высотой подъема уровня воды до 0,5 метра. Синоптики предупредили, что в ближайшие трое суток подъем уровня воды сохранится и составит 0,3-1,5 метра, местами возможны подтопления. Во вторник отключения света фиксировались в пяти районах Приморья. "На данный момент отключений не зафиксировано", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

приморье

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморье, владивосток