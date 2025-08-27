В Приморье ликвидировали последствия ливневого циклона

https://1prime.ru/20250827/primore-861298775.html
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – ПРАЙМ. Энергетики ликвидировали последствия ливневого циклона в Приморье, в результате которого без электроснабжения частично оставались жители пяти районов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В понедельник и вторник в Приморье действовал циклон, шли сильные ливни. Как сообщали РИА Новости в Примгидромете, в Находке выпала почти месячная норма осадков, во Владивостоке - около трети. На реках края дожди вызвали паводки высотой подъема уровня воды до 0,5 метра. Синоптики предупредили, что в ближайшие трое суток подъем уровня воды сохранится и составит 0,3-1,5 метра, местами возможны подтопления. Во вторник отключения света фиксировались в пяти районах Приморья.
"На данный момент отключений не зафиксировано", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства.
