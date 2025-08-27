Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Goldman Sachs ожидает падения цены на нефть к концу 2026 года - 27.08.2025, ПРАЙМ
Goldman Sachs ожидает падения цены на нефть к концу 2026 года
Goldman Sachs ожидает падения цены на нефть к концу 2026 года - 27.08.2025, ПРАЙМ
Goldman Sachs ожидает падения цены на нефть к концу 2026 года
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent опустится ближе к 50 долларам за баррель к концу следующего года на фоне профицита на... | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent опустится ближе к 50 долларам за баррель к концу следующего года на фоне профицита на рынке и роста запасов, пишет агентство Рейтер. "Goldman Sachs ожидает, что цена фьючерсных контрактов на нефть марки Brent опустится ближе к 50 долларам за баррель к концу 2026 года из-за увеличения профицита нефти в следующем году", - сообщает агентство. Согласно прогнозу экспертов, профицит нефти увеличится и в среднем составит 1,8 миллиона баррелей в день в период с четвертого квартала текущего года по четвертый квартал следующего года, говорится в материале. В результате мировые запасы вырастут примерно на 800 миллионов баррелей к концу 2026 года, сообщает агентство со ссылкой на аналитиков инвестбанка.
11:28 27.08.2025
 
Goldman Sachs ожидает падения цены на нефть к концу 2026 года

Reuters: Goldman Sachs ждет снижения цены Brent к 50 долларам за баррель

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent опустится ближе к 50 долларам за баррель к концу следующего года на фоне профицита на рынке и роста запасов, пишет агентство Рейтер.
"Goldman Sachs ожидает, что цена фьючерсных контрактов на нефть марки Brent опустится ближе к 50 долларам за баррель к концу 2026 года из-за увеличения профицита нефти в следующем году", - сообщает агентство.
Согласно прогнозу экспертов, профицит нефти увеличится и в среднем составит 1,8 миллиона баррелей в день в период с четвертого квартала текущего года по четвертый квартал следующего года, говорится в материале.
В результате мировые запасы вырастут примерно на 800 миллионов баррелей к концу 2026 года, сообщает агентство со ссылкой на аналитиков инвестбанка.
Стоимость нефти слабо меняется после данных API о запасах в США
