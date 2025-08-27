https://1prime.ru/20250827/rossiyanka-861303696.html

Застрявшую в горах Киргизии россиянку признали пропавшей без вести

Застрявшую в горах Киргизии россиянку признали пропавшей без вести - 27.08.2025, ПРАЙМ

Застрявшую в горах Киргизии россиянку признали пропавшей без вести

Застрявшая в горах Киргизии россиянка Наталья Наговицына официально признана пропавшей без вести, сообщил РИА Новости начальник управления по работе со СМИ и... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T08:22+0300

2025-08-27T08:22+0300

2025-08-27T08:22+0300

происшествия

бизнес

туризм

общество

киргизия

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861008713_0:0:545:307_1920x0_80_0_0_81494c0d205db36226fa7d1a029276f5.jpg

БИШКЕК, 27 авг – ПРАЙМ. Застрявшая в горах Киргизии россиянка Наталья Наговицына официально признана пропавшей без вести, сообщил РИА Новости начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов. "Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно", - заявил Чаргынов, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту спасатели и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел еще один отряд альпинистов. Однако в пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Последние надежды спасти Наговицыну возлагались на итальянских летчиков. Но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий.

https://1prime.ru/20250817/chp-860828012.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, общество , киргизия, мчс