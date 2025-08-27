https://1prime.ru/20250827/rumyniya-861313514.html

В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине

В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине - 27.08.2025, ПРАЙМ

В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине

Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T11:08+0300

2025-08-27T11:08+0300

2025-08-27T11:08+0300

экономика

общество

украина

румыния

нато

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0889afa1c7d2ae369b7278e06e364ac9.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг - ПРАЙМ. Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону Моштяну. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с Моштяну в Киеве в понедельник рассказал журналистам, что Бухарест передал Киеву больше 20 пакетов военной помощи. Моштяну уточнил, что данные об этой помощи засекречены решением Высшего совета национальной обороны Румынии. "Таков был подход, в каком-то смысле это инерция прошлых лет, это был подход бывшего Высшего совета национальной обороны, скажем так. Лично я за прозрачность, я бы сделал её прозрачной уже завтра, если бы мог… Существует несколько правительственных решений, и в каждом из этих правительственных решений украинская сторона запрашивала, обсуждала, согласовывала, запрашивала оборудование в определённое время", — заявил Моштяну в эфире Euronews Romania. Он заявил, что между румынским Генштабом и военными властями Украины ведётся "постоянный диалог" о помощи, в которой нуждается соседняя страна и которую Румыния может предложить. "Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще", - добавил министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://1prime.ru/20250822/rumyniya-861106598.html

украина

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, румыния, нато, совбез