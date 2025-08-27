https://1prime.ru/20250827/rumyniya-861313514.html
В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине
В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине
Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:08+0300
2025-08-27T11:08+0300
2025-08-27T11:08+0300
экономика
общество
украина
румыния
нато
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0889afa1c7d2ae369b7278e06e364ac9.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг - ПРАЙМ. Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону Моштяну. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с Моштяну в Киеве в понедельник рассказал журналистам, что Бухарест передал Киеву больше 20 пакетов военной помощи. Моштяну уточнил, что данные об этой помощи засекречены решением Высшего совета национальной обороны Румынии. "Таков был подход, в каком-то смысле это инерция прошлых лет, это был подход бывшего Высшего совета национальной обороны, скажем так. Лично я за прозрачность, я бы сделал её прозрачной уже завтра, если бы мог… Существует несколько правительственных решений, и в каждом из этих правительственных решений украинская сторона запрашивала, обсуждала, согласовывала, запрашивала оборудование в определённое время", — заявил Моштяну в эфире Euronews Romania. Он заявил, что между румынским Генштабом и военными властями Украины ведётся "постоянный диалог" о помощи, в которой нуждается соседняя страна и которую Румыния может предложить. "Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще", - добавил министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://1prime.ru/20250822/rumyniya-861106598.html
украина
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d7ed09c7864054930170e8e69424385b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, румыния, нато, совбез
Экономика, Общество , УКРАИНА, РУМЫНИЯ, НАТО, Совбез
В Румынии подсчитали число пакетов военной помощи, предоставленных Украине
Моштяну: Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи
КИШИНЕВ, 27 авг - ПРАЙМ. Румыния предоставила Украине более 20 пакетов военной помощи и ведет постоянный диалог с властями Киева о том, как еще может помочь, заявил министр обороны Иону Моштяну.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с Моштяну в Киеве в понедельник рассказал журналистам, что Бухарест передал Киеву больше 20 пакетов военной помощи. Моштяну уточнил, что данные об этой помощи засекречены решением Высшего совета национальной обороны Румынии.
"Таков был подход, в каком-то смысле это инерция прошлых лет, это был подход бывшего Высшего совета национальной обороны, скажем так. Лично я за прозрачность, я бы сделал её прозрачной уже завтра, если бы мог… Существует несколько правительственных решений, и в каждом из этих правительственных решений украинская сторона запрашивала, обсуждала, согласовывала, запрашивала оборудование в определённое время", — заявил Моштяну в эфире Euronews Romania.
Он заявил, что между румынским Генштабом и военными властями Украины ведётся "постоянный диалог" о помощи, в которой нуждается соседняя страна и которую Румыния может предложить.
"Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще", - добавил министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В Румынии сделали заявление об отправке войск на Украину