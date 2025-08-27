Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Спецоперация на Украине
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.
22:17 27.08.2025 (обновлено: 22:23 27.08.2025)
 
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения для воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.
ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников
