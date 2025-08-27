https://1prime.ru/20250827/samolet-861354815.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.
