Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбодобытчику "Восток-1" - 27.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250827/sud-861299015.html
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбодобытчику "Восток-1"
2025-08-27T04:03+0300
2025-08-27T04:03+0300
экономика
промышленность
приморье
рф
владивосток
росрыболовство
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", следует из информации на сайте арбитража, с которой ознакомилось РИА Новости. В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. "Принять обеспечительные меры - Обеспечение заявления (искового заявления) (статьи 92, 93 АПК, ст. 42, 46 ФЗ О несостоятельности) Иные обеспечительные меры (статьи 91, 92, 93, 99, 100, 199 АПК)", - говорится в карточке иска. "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
промышленность, приморье, рф, владивосток, росрыболовство
Экономика, Промышленность, Приморье, РФ, Владивосток, Росрыболовство
04:03 27.08.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", следует из информации на сайте арбитража, с которой ознакомилось РИА Новости.
В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.
"Принять обеспечительные меры - Обеспечение заявления (искового заявления) (статьи 92, 93 АПК, ст. 42, 46 ФЗ О несостоятельности) Иные обеспечительные меры (статьи 91, 92, 93, 99, 100, 199 АПК)", - говорится в карточке иска.
"Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
 
ЭкономикаПромышленностьПриморьеРФВладивостокРосрыболовство
 
 
