СМИ: в ФРГ нашли связь украинских спецслужб с подрывом "Северных потоков"

2025-08-27T20:18+0300

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа, предположительно причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки", яхты "Андромеда", сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование. "В настоящее время немецкие следователи… определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки"… Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством… По данным следствия, часть экипажа "Андромеды" имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", - говорится в материале. Связь с госорганами Украины, подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена, пишет телеканал. Кроме того, одного из дайверов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения в Германии. По информации СМИ, у немецких правоохранителей имеются ордера на арест всех подозреваемых в совершении диверсии украинцев. Следователи из ФРГ считают, что на "Андромеде", кроме вероятного координатора подрывов Сергея К., было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатым веществам и шкипер. По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир З. Член экипажа Всеволод К. после диверсии прошел военную подготовку в бундесвере и погиб на фронте на востоке Украины, пишут издания. Еще один подозреваемый, Евгений У., по информации СМИ, присоединился к группе позже других, между 19 и 23 сентября 2022 года. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки. По данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева 40-летняя Валерия Т. Управлял "Андромедой", как пишет ARD, "очень опытный" шкипер из Одессы Юрий Т. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Сергея Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

