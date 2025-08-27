https://1prime.ru/20250827/turtsiya-861314291.html

Goldman Sachs ожидает снижения энергозатрат и цен на рынке Турции

27.08.2025

АНКАРА, 27 авг – ПРАЙМ. Крупнейший инвестиционный банк США Goldman Sachs прогнозирует снижение энергетических затрат и цен на потребительском рынке Турции из-за вероятного падения цен на нефть, привело заявление банка турецкое экономическое издание Dünya. Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена на нефть марки Brent может опуститься ниже 50 долларов за баррель, и обращает внимание на то, что растущий избыток нефти приведет к увеличению мировых запасов. "Для Турции, чистого импортера нефти, это падение может способствовать снижению энергетических затрат, сокращению текущего дефицита и стабилизации или снижению цен в широком спектре секторов, от промышленности до потребительского рынка", - отмечает издание. В своей оценке банк заявил, что ожидает рост "избытка" нефти на мировом рынке, который достигнет среднесуточного уровня 1,8 миллионов баррелей в период с четвёртого квартала текущего по четвёртый квартал будущего года. "Это приведет к увеличению мировых запасов примерно на 800 миллионов баррелей к концу 2026 года", - приводит газета прогноз банка. По прогнозам, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году достигнут 270 миллионов баррелей, что соответствует одной трети от общемировых запасов. "Goldman Sachs отметил, что в сочетании со снижением спроса это приведет к падению стоимости нефти марки Brent с текущего уровня в 70 долларов. Кроме того, по мнению банка, цены на нефть марки Brent в течение 2025 года будут двигаться параллельно фьючерсным контрактам, но в 2026 году, с ускорением роста запасов в странах ОЭСР, ожидается их снижение ниже этих уровней", - добавило издание.

