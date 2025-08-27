В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Стамбуле
Вице-президент Турции Йылмаз: вероятность встречи Путина и Зеленского в Стамбуле есть
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 27 авг – ПРАЙМ. Вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле есть, управляемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом процесс по Украине эффективен, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
"Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле, почему бы и нет? Наш уважаемый президент эффективно управлял процессом благодаря умелой коммуникации. Приняв правовую позицию Украины, он, с другой стороны, очень позитивно управлял процессом с уважаемым Путиным. Как лидер, способный вести переговоры с обеими сторонами на основе доверия, он находится на важном посту. Были достигнуты конкретные результаты, от соглашения о зерне (черноморская зерновая инициатива – ред.) до обмена пленными. Турция всегда является альтернативой для решения проблемы", - приводит слова Йылмаза телеканал Habertürk.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.