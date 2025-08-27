https://1prime.ru/20250827/vlozheniya-861342337.html

Капитальные вложения "Газпром нефти" в I полугодии по МСФО снизились

энергетика

бизнес

россия

газпром

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти" в первом полугодии по МСФО составили 222,1 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше в годовом выражении, сообщила компания. По данным отчета, в аналогичном периоде прошлого года приобретение основных средств составило 263,7 миллиарда рублей.

