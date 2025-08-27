https://1prime.ru/20250827/vlozheniya-861342337.html
Капитальные вложения "Газпром нефти" в I полугодии по МСФО снизились
Капитальные вложения "Газпром нефти" в I полугодии по МСФО снизились - 27.08.2025, ПРАЙМ
Капитальные вложения "Газпром нефти" в I полугодии по МСФО снизились
Капитальные вложения "Газпром нефти" в первом полугодии по МСФО составили 222,1 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше в годовом выражении, сообщила компания. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:48+0300
2025-08-27T17:48+0300
2025-08-27T17:48+0300
энергетика
бизнес
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423779_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_8b6c9d57e6e83ac2a94d5b598257cf2f.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти" в первом полугодии по МСФО составили 222,1 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше в годовом выражении, сообщила компания. По данным отчета, в аналогичном периоде прошлого года приобретение основных средств составило 263,7 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250826/sotrudnichestvo-861253342.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423779_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_09c7478849f2e797f9c70114ff75a3f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, газпром
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, Газпром
Капитальные вложения "Газпром нефти" в I полугодии по МСФО снизились
Капитальные вложения "Газпром нефти" в I полугодии по МСФО снизились на 15,8%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти" в первом полугодии по МСФО составили 222,1 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше в годовом выражении, сообщила компания.
По данным отчета, в аналогичном периоде прошлого года приобретение основных средств составило 263,7 миллиарда рублей.
"Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве