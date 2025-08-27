https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861355679.html

"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому

пишет чешское издание Lidovky. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора понять, что Украина все больше теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky."Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — отмечается в материале.В статье подчеркивается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, сообщает издание.Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.

