"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому
Lidovky: Украина утрачивает образ жертвы в глазах европейских лидеров
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе.
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе.. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора понять, что Украина все больше теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky.
"Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — отмечается в материале.
В статье подчеркивается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, сообщает издание.
Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.