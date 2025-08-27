Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому - 27.08.2025
"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому
"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому
украина
польша
киев
кароль навроцкий
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора понять, что Украина все больше теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky."Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — отмечается в материале.В статье подчеркивается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, сообщает издание.Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
украина
польша
киев
украина, польша, киев, кароль навроцкий
УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Кароль Навроцкий
23:05 27.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора понять, что Украина все больше теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky.
"Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — отмечается в материале.
В статье подчеркивается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, сообщает издание.
Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
УКРАИНАПОЛЬШАКиевКароль Навроцкий
 
 
