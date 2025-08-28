https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861399291.html

Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба"

Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба" - 28.08.2025, ПРАЙМ

Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба"

Площадь двух пожаров на станции "Транснефть-Дружба" после ракетных атак ВСУ составила 15 тысяч квадратных метров, брянские спасатели оперативно их... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T17:54+0300

2025-08-28T17:54+0300

2025-08-28T17:54+0300

спецоперация на украине

нефть

словакия

венгрия

рф

петер сийярто

всу

мчс

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Площадь двух пожаров на станции "Транснефть-Дружба" после ракетных атак ВСУ составила 15 тысяч квадратных метров, брянские спасатели оперативно их ликвидировали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Недавно в результате ракетных атак ВСУ произошли возгорания станции "Транснефть-Дружба". Площади двух пожаров составили 10 и 5 тысяч квадратных метров. К месту происшествия прибыли подразделения со всего пожарно-спасательного гарнизона Брянской области. Тушение сопровождалось угрозой повторных атак противника", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что пожарные в короткие сроки ликвидировали пожары, что позволило значительно снизить возможный ущерб экономике Брянской области и России в целом. Информацию Богомаз представил на рабочей встрече с главой МЧС России Александром Куренковым в четверг в ходе его визита в регион. По словам губернатора, глава МЧС РФ отметил высокую организацию работы пожарно-спасательной службы в Брянской области и организацию оповещения населения. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Венгерский глава МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду заявил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.

https://1prime.ru/20250828/druzhba-861386404.html

словакия

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, словакия, венгрия, рф, петер сийярто, всу, мчс, мид