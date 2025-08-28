Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба" - 28.08.2025
Спецоперация на Украине
Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба"
Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба"
Площадь двух пожаров на станции "Транснефть-Дружба" после ракетных атак ВСУ составила 15 тысяч квадратных метров, брянские спасатели оперативно их... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T17:54+0300
2025-08-28T17:54+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Площадь двух пожаров на станции "Транснефть-Дружба" после ракетных атак ВСУ составила 15 тысяч квадратных метров, брянские спасатели оперативно их ликвидировали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Недавно в результате ракетных атак ВСУ произошли возгорания станции "Транснефть-Дружба". Площади двух пожаров составили 10 и 5 тысяч квадратных метров. К месту происшествия прибыли подразделения со всего пожарно-спасательного гарнизона Брянской области. Тушение сопровождалось угрозой повторных атак противника", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что пожарные в короткие сроки ликвидировали пожары, что позволило значительно снизить возможный ущерб экономике Брянской области и России в целом. Информацию Богомаз представил на рабочей встрече с главой МЧС России Александром Куренковым в четверг в ходе его визита в регион. По словам губернатора, глава МЧС РФ отметил высокую организацию работы пожарно-спасательной службы в Брянской области и организацию оповещения населения. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Венгерский глава МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду заявил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
17:54 28.08.2025
 
Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба"

Площадь двух пожаров на станции "Транснефть-Дружба" после атак ВСУ составила 15 тыс кв м

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Площадь двух пожаров на станции "Транснефть-Дружба" после ракетных атак ВСУ составила 15 тысяч квадратных метров, брянские спасатели оперативно их ликвидировали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Недавно в результате ракетных атак ВСУ произошли возгорания станции "Транснефть-Дружба". Площади двух пожаров составили 10 и 5 тысяч квадратных метров. К месту происшествия прибыли подразделения со всего пожарно-спасательного гарнизона Брянской области. Тушение сопровождалось угрозой повторных атак противника", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пожарные в короткие сроки ликвидировали пожары, что позволило значительно снизить возможный ущерб экономике Брянской области и России в целом.
Информацию Богомаз представил на рабочей встрече с главой МЧС России Александром Куренковым в четверг в ходе его визита в регион. По словам губернатора, глава МЧС РФ отметил высокую организацию работы пожарно-спасательной службы в Брянской области и организацию оповещения населения.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Венгерский глава МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду заявил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
Нефтепровод Дружба
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, заявили в ЕК
