https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861407772.html

Exxonmobil оценила последствия прекращения инвестиций в добычу нефти

Exxonmobil оценила последствия прекращения инвестиций в добычу нефти - 28.08.2025, ПРАЙМ

Exxonmobil оценила последствия прекращения инвестиций в добычу нефти

Полное прекращение новых инвестиций в добычу нефти приведет к снижению производства примерно на 15% в год, при таком подходе к 2030 году будет наблюдаться... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T20:19+0300

2025-08-28T20:19+0300

2025-08-28T20:19+0300

нефть

сша

мировая экономика

exxonmobil

https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Полное прекращение новых инвестиций в добычу нефти приведет к снижению производства примерно на 15% в год, при таком подходе к 2030 году будет наблюдаться дефицит предложения в 70 миллионов баррелей в сутки, считает американская компания Exxonmobil. "Наш прогноз показывает, что при отсутствии новых инвестиций добыча нефти будет снижаться примерно на 15% в год. Это является результатом того, что мир все больше склоняется к использованию "нетрадиционных" источников, таких как трудноизвлекаемая нефть в США. В основном это сланцы и плотные горные породы, которые, как правило, истощаются быстрее и требуют специальных технологий", - говорится в докладе компании Global Outlook. Exxonmobil уточнил, что имеет в виду сценарий, при котором все инвестиции прекращаются сегодня, капитал больше не привлекается, и производители просто выжимают все возможное из каждой скважины. "К 2030 году при таком подходе мир останется с недостаточным производством в 70 миллионов баррелей в сутки, что, вероятно, приведет к массовому дефициту предложения, резкому росту цен и безработице, которая превысит уровень, наблюдавшийся в последний раз во время Великой депрессии 1930-х годов", - добавляется в докладе. По прогнозам Exxonmobil, спрос на нефть в мире достигнет 105 миллионов баррелей в день в 2050 году по сравнению с примерно 100 миллионами баррелей в сутки в 2024 году.

https://1prime.ru/20250828/neft-861399169.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, мировая экономика, exxonmobil