28.08.2025, ПРАЙМ
Exxonmobil оценила последствия прекращения инвестиций в добычу нефти
2025-08-28T20:19+0300
нефть
сша
мировая экономика
exxonmobil
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Полное прекращение новых инвестиций в добычу нефти приведет к снижению производства примерно на 15% в год, при таком подходе к 2030 году будет наблюдаться дефицит предложения в 70 миллионов баррелей в сутки, считает американская компания Exxonmobil. "Наш прогноз показывает, что при отсутствии новых инвестиций добыча нефти будет снижаться примерно на 15% в год. Это является результатом того, что мир все больше склоняется к использованию "нетрадиционных" источников, таких как трудноизвлекаемая нефть в США. В основном это сланцы и плотные горные породы, которые, как правило, истощаются быстрее и требуют специальных технологий", - говорится в докладе компании Global Outlook. Exxonmobil уточнил, что имеет в виду сценарий, при котором все инвестиции прекращаются сегодня, капитал больше не привлекается, и производители просто выжимают все возможное из каждой скважины. "К 2030 году при таком подходе мир останется с недостаточным производством в 70 миллионов баррелей в сутки, что, вероятно, приведет к массовому дефициту предложения, резкому росту цен и безработице, которая превысит уровень, наблюдавшийся в последний раз во время Великой депрессии 1930-х годов", - добавляется в докладе. По прогнозам Exxonmobil, спрос на нефть в мире достигнет 105 миллионов баррелей в день в 2050 году по сравнению с примерно 100 миллионами баррелей в сутки в 2024 году.
Цены на нефть ускорили снижение вечером
Цены на нефть ускорили снижение вечером
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
