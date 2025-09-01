Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЭК и ШОС завершают согласование плана сотрудничества - 01.09.2025
ЕЭК и ШОС завершают согласование плана сотрудничества
ЕРЕВАН, 1 сен – ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и секретариат Шанхайской организации сотрудничества завершают согласования детального плана сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба ЕЭК. "ЕЭК и Секретариат ШОС взаимодействуют в рамках соответствующего меморандума. В настоящее время стороны завершают согласование детального плана сотрудничества", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект документа фиксирует развитие диалога в таких сферах, как экономика и финансы, транспорт и мультимодальные перевозки, промышленность и агропромышленный комплекс, упрощение торговых процедур, цифровизация, энергетика. Кроме того, начата проработка вопроса о возможности проведения "Дней ЕАЭС" в штаб-квартире ШОС. По данным пресс-службы, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в саммите "ШОС плюс" в Китае. Уточняется, что лидеры более двадцати государств и руководители порядка десяти международных интеграционных структур рассмотрели широкий спектр вопросов. Определены стратегические векторы развития объединения и согласованы новые совместные инициативы. Одна из главных тем саммита – укрепление многостороннего диалога в евразийском регионе на основе взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, заявили в пресс-службе. Евразийский экономический союз был создан десять лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
18:49 01.09.2025
 
ЕЭК и ШОС завершают согласование плана сотрудничества

ЕЭК и секретариат ШОС завершают согласование детального плана сотрудничества

ЕРЕВАН, 1 сен – ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и секретариат Шанхайской организации сотрудничества завершают согласования детального плана сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба ЕЭК.
"ЕЭК и Секретариат ШОС взаимодействуют в рамках соответствующего меморандума. В настоящее время стороны завершают согласование детального плана сотрудничества", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект документа фиксирует развитие диалога в таких сферах, как экономика и финансы, транспорт и мультимодальные перевозки, промышленность и агропромышленный комплекс, упрощение торговых процедур, цифровизация, энергетика. Кроме того, начата проработка вопроса о возможности проведения "Дней ЕАЭС" в штаб-квартире ШОС.
По данным пресс-службы, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в саммите "ШОС плюс" в Китае. Уточняется, что лидеры более двадцати государств и руководители порядка десяти международных интеграционных структур рассмотрели широкий спектр вопросов. Определены стратегические векторы развития объединения и согласованы новые совместные инициативы. Одна из главных тем саммита – укрепление многостороннего диалога в евразийском регионе на основе взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, заявили в пресс-службе.
Евразийский экономический союз был создан десять лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
