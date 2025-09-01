Российский рынок нефтесервиса в 2025 году достигнет исторического рекорда

https://1prime.ru/20250901/rynok-861552552.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок нефтесервиса в этом году достигнет исторического рекорда, увеличившись на 4%, до 2,6 триллиона рублей, такой прогноз дают аналитики компании Kasatkin Consulting в обзоре рынков добычи и нефтесервиса, который есть в распоряжении РИА Новости. "Объем рынка нефтесервиса в 2025 году составит 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 4% к прошлому году", - следует из аналитического отчета к обзору. Российский нефтесервис ежегодно демонстрирует стабильный рост. Согласно расчетам Kasatkin Consulting, в 2026 году объем рынка может вырасти на 18%, до 3,1 триллиона рублей, а к 2027 году достичь 3,4 триллиона рублей (+9%). При этом доля внутреннего сервиса вертикально интегрированных нефтяных компаний продолжает снижаться: в 2024 году она сократилась на 3 процентных пункта - с 44% до 41% по сравнению с предыдущим годом. В то же время доля независимого сегмента выросла с 49% в 2023 году до 52% в 2024 году. "Несмотря на отдельные сделки на рынке, которые не оказывают на него существенного влияния (например, расширение внутреннего сервиса "Лукойла"), в целом выручка независимых сервисных компаний растет более быстрыми темпами, чем у внутренних сервисов. Мы ожидаем сохранения тенденции в течение ближайших двух-трех лет", - отмечают аналитики Kasatkin Consulting.

