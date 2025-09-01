https://1prime.ru/20250901/smi-861553580.html

СМИ: атака на нефтяной объект в Судане может остановить экспорт нефти

СМИ: атака на нефтяной объект в Судане может остановить экспорт нефти - 01.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: атака на нефтяной объект в Судане может остановить экспорт нефти

Атака на нефтяной объект в районе города Хеглиг в Судане рискует остановить экспорт нефти из Южного Судана, сообщает радиостанция Tamazuj. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T03:37+0300

2025-09-01T03:37+0300

2025-09-01T03:37+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

судан

южный судан

красное море

мккк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861553580.jpg?1756687070

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Атака на нефтяной объект в районе города Хеглиг в Судане рискует остановить экспорт нефти из Южного Судана, сообщает радиостанция Tamazuj. В сообщении отмечается, что власти Судана в чрезвычайном порядке остановили работу нефтяного объекта в районе Хеглига после атаки дронов, которую приписывают Силам быстрого реагирования (СБР). "Объект в Хеглиге - это ключевой транзитный хаб для нефти, перекачиваемой из Южного Судана, который зависит от суданских нефтепроводов для экспорта нефти через Порт-Судан на Красном море. Любое нарушение поставок создает серьезные риски для экономики Южного Судана", - отмечает радиостанция. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. В начале января суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.

судан

южный судан

красное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, судан, южный судан, красное море, мккк