https://1prime.ru/20250908/briks-861941946.html
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС
Запланированный в понедельник виртуальный саммит БРИКС, как ожидается, начнется в 15.00 мск, пройдет в закрытом для прессы формате, совместное заявление не... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T09:26+0300
2025-09-08T09:26+0300
2025-09-08T09:26+0300
экономика
бразилия
лула да силва
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Запланированный в понедельник виртуальный саммит БРИКС, как ожидается, начнется в 15.00 мск, пройдет в закрытом для прессы формате, совместное заявление не планируется, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника. При этом отмечается, что каждый из участвующих лидеров сможет сам принять решение о последующей публикации своего заявления на саммите. "Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 8.00 по североамериканскому восточному времени (15.00 мск)... Речи будут закрыты для прессы..., совместного заявления по окончании встречи не будет", - утверждается в сообщении агентства. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20250907/briks-861914090.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, лула да силва, дональд трамп, владимир путин
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС
Bloomberg: онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате без совместного заявления
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Запланированный в понедельник виртуальный саммит БРИКС, как ожидается, начнется в 15.00 мск, пройдет в закрытом для прессы формате, совместное заявление не планируется, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.
При этом отмечается, что каждый из участвующих лидеров сможет сам принять решение о последующей публикации своего заявления на саммите.
"Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 8.00 по североамериканскому восточному времени (15.00 мск)... Речи будут закрыты для прессы..., совместного заявления по окончании встречи не будет", - утверждается в сообщении агентства.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт