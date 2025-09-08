Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС
экономика
бразилия
лула да силва
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Запланированный в понедельник виртуальный саммит БРИКС, как ожидается, начнется в 15.00 мск, пройдет в закрытом для прессы формате, совместное заявление не планируется, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника. При этом отмечается, что каждый из участвующих лидеров сможет сам принять решение о последующей публикации своего заявления на саммите. "Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 8.00 по североамериканскому восточному времени (15.00 мск)... Речи будут закрыты для прессы..., совместного заявления по окончании встречи не будет", - утверждается в сообщении агентства. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
бразилия
бразилия, лула да силва, дональд трамп, владимир путин
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, Владимир Путин
09:26 08.09.2025
 
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС

© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Запланированный в понедельник виртуальный саммит БРИКС, как ожидается, начнется в 15.00 мск, пройдет в закрытом для прессы формате, совместное заявление не планируется, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.
При этом отмечается, что каждый из участвующих лидеров сможет сам принять решение о последующей публикации своего заявления на саммите.
"Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 8.00 по североамериканскому восточному времени (15.00 мск)... Речи будут закрыты для прессы..., совместного заявления по окончании встречи не будет", - утверждается в сообщении агентства.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Логотип саммита БРИКС
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт
Вчера, 14:34
 
Экономика БРАЗИЛИЯ Лула да Силва Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
