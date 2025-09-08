https://1prime.ru/20250908/briks-861941946.html

СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Запланированный в понедельник виртуальный саммит БРИКС, как ожидается, начнется в 15.00 мск, пройдет в закрытом для прессы формате, совместное заявление не планируется, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника. При этом отмечается, что каждый из участвующих лидеров сможет сам принять решение о последующей публикации своего заявления на саммите. "Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 8.00 по североамериканскому восточному времени (15.00 мск)... Речи будут закрыты для прессы..., совместного заявления по окончании встречи не будет", - утверждается в сообщении агентства. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

