Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество
2025-09-08T10:39+0300
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. "Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Линь Цзянь. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
