Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/briks-861946498.html
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество - 08.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество
Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:39+0300
2025-09-08T10:39+0300
экономика
китай
бразилия
си цзиньпин
лула да силва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7c2f58428c9aa84dc4eb747077e5aa39.jpg
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. "Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Линь Цзянь. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250908/briks-861941946.html
китай
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_745b154c5407f3c689b50de5b04e7d44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, бразилия, си цзиньпин, лула да силва, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Си Цзиньпин, Лула да Силва, Дональд Трамп
10:39 08.09.2025
 
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество

МИД КНР: Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит с лидерами экономику

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Председатель КНР Си Цзиньпин
%Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
"Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других стран по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Линь Цзянь.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
СМИ узнали детали проведения онлайн-саммита БРИКС
09:26
 
ЭкономикаКИТАЙБРАЗИЛИЯСи ЦзиньпинЛула да СилваДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала