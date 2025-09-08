Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах - 08.09.2025
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах - 08.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах
БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в | 08.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой единства и сотрудничества для государств с формирующимися рынками и развивающихся стран", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "в условиях нынешнего распространения политики односторонних действий и протекционизма страны БРИКС объединили усилия для защиты многосторонности, отстаивания справедливости и беспристрастности и содействия общему развитию, став позитивной и стабильной силой в международных делах". Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Китайский МИД ранее сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в онлайн-саммите БРИКС, где выступит с важной речью.
китай, бразилия, лула да силва, дональд трамп, владимир путин, мид
Политика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД
10:55 08.09.2025
 
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах

МИД КНР: БРИКС стал позитивной силой в международных делах

ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой единства и сотрудничества для государств с формирующимися рынками и развивающихся стран", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "в условиях нынешнего распространения политики односторонних действий и протекционизма страны БРИКС объединили усилия для защиты многосторонности, отстаивания справедливости и беспристрастности и содействия общему развитию, став позитивной и стабильной силой в международных делах".
Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Китайский МИД ранее сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в онлайн-саммите БРИКС, где выступит с важной речью.
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество
Политика КИТАЙ БРАЗИЛИЯ Лула да Силва Дональд Трамп Владимир Путин МИД
 
 
