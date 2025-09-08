https://1prime.ru/20250908/briks-861947443.html
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах - 08.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах
БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:55+0300
2025-09-08T10:55+0300
2025-09-08T10:55+0300
политика
китай
бразилия
лула да силва
дональд трамп
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861947290_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_a10beff52a80ebdf7c39c33853847d84.jpg
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой единства и сотрудничества для государств с формирующимися рынками и развивающихся стран", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "в условиях нынешнего распространения политики односторонних действий и протекционизма страны БРИКС объединили усилия для защиты многосторонности, отстаивания справедливости и беспристрастности и содействия общему развитию, став позитивной и стабильной силой в международных делах". Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Китайский МИД ранее сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в онлайн-саммите БРИКС, где выступит с важной речью.
https://1prime.ru/20250908/briks-861946498.html
китай
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861947290_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_f3ac1711eba2366fa822203185529408.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, бразилия, лула да силва, дональд трамп, владимир путин, мид
Политика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах
МИД КНР: БРИКС стал позитивной силой в международных делах
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой единства и сотрудничества для государств с формирующимися рынками и развивающихся стран", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "в условиях нынешнего распространения политики односторонних действий и протекционизма страны БРИКС объединили усилия для защиты многосторонности, отстаивания справедливости и беспристрастности и содействия общему развитию, став позитивной и стабильной силой в международных делах".
Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Китайский МИД ранее сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в онлайн-саммите БРИКС, где выступит с важной речью.
Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС обсудит экономику и сотрудничество