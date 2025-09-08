Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/briks-861967284.html
Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать
Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать - 08.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать
Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:25+0300
2025-09-08T16:25+0300
экономика
китай
бразилия
индия
си цзиньпин
лула да силва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7c2f58428c9aa84dc4eb747077e5aa39.jpg
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Чем теснее будет сотрудничество стран БРИКС, тем увереннее мы будем реагировать на внешние риски и вызовы, тем больше у нас будет возможностей, и тем лучше будут результаты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР отметил, что на государства-участники межгосударственного объединения приходится почти половина населения мира, около 30% мировой экономики и пятая часть мирового объема торговли. Он подчеркнул, что БРИКС объединяют "богатые месторождения", "крупные заводы" и "крупные рынки". В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь объявил, что глава КНР в ходе виртуального саммита проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других государств по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
https://1prime.ru/20250908/signal-861965025.html
китай
бразилия
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_745b154c5407f3c689b50de5b04e7d44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, бразилия, индия, си цзиньпин, лула да силва, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, Си Цзиньпин, Лула да Силва, Дональд Трамп
16:25 08.09.2025
 
Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС теснее сотрудничать на фоне внешних вызовов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Председатель КНР Си Цзиньпин
%Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Чем теснее будет сотрудничество стран БРИКС, тем увереннее мы будем реагировать на внешние риски и вызовы, тем больше у нас будет возможностей, и тем лучше будут результаты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Глава КНР отметил, что на государства-участники межгосударственного объединения приходится почти половина населения мира, около 30% мировой экономики и пятая часть мирового объема торговли. Он подчеркнул, что БРИКС объединяют "богатые месторождения", "крупные заводы" и "крупные рынки".
В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь объявил, что глава КНР в ходе виртуального саммита проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других государств по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
15:51
 
ЭкономикаКИТАЙБРАЗИЛИЯИНДИЯСи ЦзиньпинЛула да СилваДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала