Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать

Си Цзиньпин призвал страны-участницы БРИКС теснее сотрудничать

ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Чем теснее будет сотрудничество государств-участников БРИКС, тем увереннее межгосударственное объединение будет реагировать на внешние вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите объединения. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Чем теснее будет сотрудничество стран БРИКС, тем увереннее мы будем реагировать на внешние риски и вызовы, тем больше у нас будет возможностей, и тем лучше будут результаты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР отметил, что на государства-участники межгосударственного объединения приходится почти половина населения мира, около 30% мировой экономики и пятая часть мирового объема торговли. Он подчеркнул, что БРИКС объединяют "богатые месторождения", "крупные заводы" и "крупные рынки". В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь объявил, что глава КНР в ходе виртуального саммита проведет углубленный обмен мнениями с лидерами других государств по вопросам текущей экономической обстановки, многосторонних организаций и многосторонней системы сотрудничества в рамках БРИКС, а также по другим важным вопросам, представляющим общий интерес. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

