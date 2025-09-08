https://1prime.ru/20250908/briks-861970141.html

В Кремле обозначили детали онлайн-саммита БРИКС

В Кремле обозначили детали онлайн-саммита БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ

В Кремле обозначили детали онлайн-саммита БРИКС

Лидеры БРИКС на внеочередном онлайн-саммите обсудили сотрудничество в торгово-экономической и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике,... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T17:10+0300

2025-09-08T17:10+0300

2025-09-08T17:10+0300

экономика

россия

бразилия

китай

индия

владимир путин

лула да силва

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861444430_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_629030e4294c8d266db381d8bb9aba32.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лидеры БРИКС на внеочередном онлайн-саммите обсудили сотрудничество в торгово-экономической и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль. В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что президент России Владимир Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС, который был созван по инициативе Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Обсуждались вопросы сотрудничества стран-участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

https://1prime.ru/20250908/briks-861967284.html

бразилия

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, китай, индия, владимир путин, лула да силва, дональд трамп