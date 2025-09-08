Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рамафоса призвал БРИКС задуматься о своей роли в развитии экономики - 08.09.2025
Рамафоса призвал БРИКС задуматься о своей роли в развитии экономики
мировая экономика
бразилия
юар
китай
лула да силва
дональд трамп
юрий ушаков
бразилия
юар
китай
мировая экономика, бразилия, юар, китай, лула да силва, дональд трамп, юрий ушаков
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ЮАР, КИТАЙ, Лула да Силва, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
17:13 08.09.2025
 
Рамафоса призвал БРИКС задуматься о своей роли в развитии экономики

Рамафоса: БРИКС надо задуматься о своей роли в формировании мирового экономического роста

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. БРИКС нужно задуматься о своей роли в формировании глобального экономического роста, борьбе с бедностью и отстаивании принципа многосторонности, заявил президент страны Сирил Рамафоса в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья 6 сентября сообщил РИА Новости, что Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС в понедельник, который проводится по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Как БРИКС, нам нужно задуматься о нашей роли в формировании глобального (экономического - ред.) роста, борьбе с глобальной бедностью и отстаивании принципа многосторонности", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
Мировая экономикаБРАЗИЛИЯЮАРКИТАЙЛула да СилваДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
